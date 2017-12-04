Усик назвав місто, в якому відбудеться його поєдинок з Брієдісом

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик назвав місце проведення об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Майрісом Брієдісом.

Ймовірно, гучний бій пройде у Ризі на однойменній 10-тисячній арені, яка вєе приймала чвертьфінальний бій Брієдіса з Майком Пересом. Про це Усик повідомив у програмі «Чоловічий Клуб» на телеканалі UA:Перший.

«Наскільки я знаю, це має бути Рига», — сказав Усик.

Олександр Усик вдруге в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії відбоксує на території суперника. Нагадаємо, у вересні українець в Берліні у видовищному поєдинку технічним нокаутом переміг Марко Хука.