Усик назвав місто, в якому відбудеться його поєдинок з Брієдісом
23:14, 04 грудня 2017Бокс
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Півфінальний бій в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії відбудеться у Ризі.
Усик зустрінеться з Брієдісом в Ризі / klitschko-brothers.com
Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик назвав місце проведення об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Майрісом Брієдісом.
Ймовірно, гучний бій пройде у Ризі на однойменній 10-тисячній арені, яка вєе приймала чвертьфінальний бій Брієдіса з Майком Пересом. Про це Усик повідомив у програмі «Чоловічий Клуб» на телеканалі UA:Перший.
«Наскільки я знаю, це має бути Рига», — сказав Усик.
Олександр Усик вдруге в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії відбоксує на території суперника. Нагадаємо, у вересні українець в Берліні у видовищному поєдинку технічним нокаутом переміг Марко Хука.
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