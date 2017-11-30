До титульного бою за пояс чемпіона світу Берінчику потрібно провести 4-5 боїв - промоутер

Генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк в ексклюзивному інтерв'ю vRINGe.com розказав про майбутній титульний поєдинок за участю Дениса Берінчика, а також оцінив перспективи одного з провідних боксерів компанії.

На питання про те, що перший титульний бій у профікар`єрі Денис Берінчик проведе за пояс WBO Oriental – дивовижний для України, і чому був обраний саме цей титул, а не, скажімо, більш звичні для наших широт інтернаціонал/інтерконті, Красюк зауважив:

"WBO Oriental такий самий регіональний титул, як і інтерконті або інтернешнл. Просто географічно він більше прив'язаний до сходу. Однак, як і всі титули такого рангу дає можливість його власникові потрапити в топ-10 світового рейтингу. А вибір на Oriental упав на увазі зайнятості інших, більш звичних для нас".

На питання про те, чи пов'язан вибір лінії WBO для Берінчика з тим, що зараз в його вазі немає чемпіона світу за версією цієї організації, а якщо і з'явиться найближчим часом, то це буде явно не зірка першої величини, промоутер зазначив:

"Лінія WBO для нас є пріоритетною, оскільки: а) там немає чемпіона; б) у нас склалися чудові стосунки з керівництвом; в) потрапивши в рейтингу WBO, боксер вже на увазі і для інших санкціонує організацій і також буде просуватися в їх рейтингах".

А на питання про те, скільки ще потрібно поєдинків провести Денису, щоб бути готовим і фізично, і морально, до бою за титул чемпіона світу, зауважив:

"Якщо говорити, за скільки поєдинків я б зміг підвести його до титулу — то, думаю, близько 4-5. А що стосується фізичного і морального аспекту, то мені складно відповісти. Дуже багато залежить від частоти поєдинків, рівня опозиції і прогресу самого бійця. Я зараз знаходжуся в таборі в Буковелі, бачу, як працює Берінчик, в якому настрої перебуває, і, як на мене, він би вже 16 грудня бився за титул чемпіона світу".

Як повідомляв УНІАН, Денис Берінчик битиметься за титул WBO Oriental 16 грудня, в рамках боксерського вечора в Броварах.