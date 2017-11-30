Майк Тайсон може стати кінопродюсером
13:41, 30 листопада 2017Бокс
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Іменитий боксер поділився бізнес-планами на найближче майбутнє.
Майк Тасон розповів про свої найближчі плани / usatoday.com
Американський боксер Майк Тайсон розповів, чим планує зайнятися в майбутньому:
"Моя дружина у нас бос. І вона ставить цілі в бізнесі. Вона каже: давай зараз займатися бізнесом у кіновиробництві. Швидше за все, ми почнемо знімати фільми. Незабаром я буду кінопродюсером фільмів.
Ще мені подобається озвучувати мультфільми, я очікую більше роботи в цьому напрямку", – розповів іменитий спортсмен, якого цитує Isport.
Зазначимо, що Майк Тайсон зараз одружений на Лакіі Спайсер. Зазначимо, що це третій шлюб боксера.
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