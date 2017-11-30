Майк Тайсон може стати кінопродюсером

Американський боксер Майк Тайсон розповів, чим планує зайнятися в майбутньому:

"Моя дружина у нас бос. І вона ставить цілі в бізнесі. Вона каже: давай зараз займатися бізнесом у кіновиробництві. Швидше за все, ми почнемо знімати фільми. Незабаром я буду кінопродюсером фільмів.

Ще мені подобається озвучувати мультфільми, я очікую більше роботи в цьому напрямку", – розповів іменитий спортсмен, якого цитує Isport.

Зазначимо, що Майк Тайсон зараз одружений на Лакіі Спайсер. Зазначимо, що це третій шлюб боксера.