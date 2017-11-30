Зірці боїв без правил Макгрегору загрожує смертельна небезпека

Ірландському бійцю змішаних єдиноборств (ММА) Конору Макгрегору загрожує смертельна небезпека після розборок у барі. Про це розповів кримінальний експерт Пол Вільямс. Його слова наводить Balls.ie.

«Макгрегор опинився в дуже серйозній небезпеці. Він, ймовірно не зі своєї вини, вступив у конфлікт з дуже небезпечними людьми, пов'язаними зі злочинним угрупованням Кинахенов. Цим людям все одно, хто такий Конор Макгрегор і наскільки він сильний. Вони спустять його в помийну яму», — сказав Вільямс.

Читайте такожЯк це було: Мейвезер розбив МакГрегора (відео) Експерт рекомендував Макгрегору покинути Ірландію в найближчі 48 годин. «Якщо він цього ще не зробив, поліція повинна попередити його про небезпеку. Ситуація дуже серйозна. Уявіть, що буде з репутацією Ірландії, якщо наша ікона спорту виявиться жертвою гангстерів», — додав він.

28 листопада британське видання The Independent повідомило про бійку Макгрегора з одним з відвідувачів пабу в передмісті Дубліна. Зазначалося, що боєць вдарив 50-річного відвідувача бару, який виявився пов'язаним із злочинним угрупуванням.

Як повідомляв УНІАН, кілька тижнів тому Конор Макгрегор викликав американського боксера Флойда Мейвезера на матч-реванш, який повинен пройти за правилами ММА. Нагадаємо, що перший бій між спортсменами, що проходив за правилами боксу, завершився впевненою перемогою Мейвезера.