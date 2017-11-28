Українець Хегай відправив росіянина Третьякова в жорсткий нокаут в Москві (відео)
11:01, 28 листопада 2017Бокс
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Для росіянина це перша поразка в кар'єрі.
Арнольд Хегай / isport.ua
Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай переміг росіянина Валерія Третьякова в рамках вечора боксу в Москві.
Про це повідомляє "Трибуна".
25-річний уродженець Одеської області нокаутував свого суперника за кілька секунд до завершення останнього 10-го раунду.
Таким чином, Хегай, який починав свою кар'єру в тайському боксі, йде без поразок у професіоналах – 11 перемог при 8 нокаутах. При цьому для росіянина Третьякова ця невдача стала першою поразкою в кар'єрі.
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