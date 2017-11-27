Український чемпіон Усик: мій поєдинок з Джошуа зацікавить весь світ

Український боксер, чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик у перспективі розглядає варіант переходу в надважку вагу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Сегодня".

"Якою буде моя наступна мета, якщо виграю Всесвітню боксерську суперсерію? Завжди є до чого прагнути. Подивимося, хто залишиться у важкій вазі і з ким буде цікаво боксувати. А потім є ще суперважка вага, в якій можна себе спробувати. Мій бій за всі пояси з Ентоні Джошуа буде цікавий світові. Джошуа - не те щоб король, але він найбільш цікавий зараз, на мій погляд. Він побив Володимира Кличка і посів перше місце", – сказав Усик.

Також Олександр Усик відповів на питання про те, чи замислюється він про переїзд до США, які вважаються Меккою професійного боксу.

"Мене влаштовує життя в Києві, влаштовує життя в моїй країні. І переїзд в іншу я не розглядаю. Поїхати туди підготуватися, отбоксувати і повернутися назад додому – ось що мене на даний момент влаштовує. У мене діти зараз пішли хто в школу, хтось в садок і їхати кудись зриватися... І знаєте, це ілюзія, що за океаном більше вирішується в плані боксу. Якщо ти показуєш хороший бокс, то неважливо, де ти живеш".

Як повідомляв УНІАН, свій наступний бій Олександр Усик проведе 27 січня проти Майріса Брієдіса.