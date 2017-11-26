Українець Шабранський програв у Нью-Йорку бій за титул чемпіона світу росіянину Ковальову

Український боксер В'ячеслав Шабранський не зумів завоювати вакантний пояс чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO в бою з росіянином Сергієм Ковальовим, який проходив в «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку.

Про це повідомляє ESPN.

Поєдинок пройшов за повної переваги фаворита бою - Сергія Ковальова. Росіянин тричі відправляв Шабранського в нокдауни у перших двох раундах (двічі в першому і один у другому). Наприкінці другого раунду Ковальов почав затяжну атаку, в результаті якої рефері прийняв рішення зупинити бій – технічний нокаут.

Цікаво, що вболівальники були явно на боці українського боксера і зустрічали дії росіянина незадоволеним гулом.

Як повідомляв УНІАН, В'ячеслав Шабранський міг стати третім чинним чемпіоном світу з України. У разі перемоги уродженець Житомира склав би компанію Василю Ломаченку (WBO в другій напівлегкій вазі) та Олександру Усику (WBO у важкій вазі).