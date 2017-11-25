Тренер Шабранского: в бою з Ковальовим ви побачите зовсім іншого українця

Тренер претендента на титул чемпіона світу в напівважкій вазі В'ячеслава Шабранского Мануель Роблес поділився очікуваннями від майбутнього протистояння підопічного з Сергієм Ковальовим, а також прокоментував єдину поразку українця на професійному рингу, повідомляє Isport з посиланням на BoxingScene.

"Якщо говорити про невдалу зустріч з Баррерою, то в тому бою ви бачили іншого Шабранского. Це був не той чоловік, якого я знаю. З фізичної точки зору він був готовий, але психологічно щось пішло не так. У бою з Ковальовим ви побачите іншу людину.

Бій з Ковальовим буде більшим, ніж просто бокс. Всі знають, що Шабранський любить битися. Так що нам потрібно дотримуватися нашого плану на поєдинок", – зазначив наставник.

Як повідомляв УНІАН, титульний поєдинок Сергій Ковальов – В'ячеслав Шабранський відбудеться у ніч з 25 на 26 листопада в Нью-Йорку (США) на всесвітньо відомій арені "Медісон Сквер Гарден".