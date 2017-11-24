Українець Шабранський переважив росіянина Ковальова перед чемпіонським боєм (відео)

Українець В'ячеслав Шабранський (19-1, 16 КО) і його суперник Сергій Ковальов з Росії (30-2-1, 26 КО) перед майбутнім титульним поєдинком пройшли традиційну процедуру зважування, повідомляє SportArena.

Обидва боксера з першої спроби уклалися в ліміт напівважкої вагової категорії (до 79,378 кг). Шабранський на вагах показав 79,28 кг, Ковальов – 78,92 кг.

Читайте такожУкраїнець Шабранський змагатиметься за титул чемпіона світу WBO в напівважкій вазіШабранський і Ковальов 26 листопада орієнтовно о 06:00 за київським часом у Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден" оскаржать вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO. До недавнього часу пояс належав американцеві Андре Уорду, поки той у вересні не оголосив про завершення кар'єри.

В'ячеслав Шабранський може стати третім чинним чемпіоном світу з України. У разі перемоги уродженець Житомира складе компанію Василю Ломаченко (WBO в другій напівлегкій вазі) та Олександру Усику (WBO у важкій вазі).