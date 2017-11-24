Усик: бій з Брієдісом навряд чи пройде в Україні

Чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик (13-0, 11 КО) не сумнівається, що організатори Всесвітньої боксерської суперсерії вирішать не проводити його бій проти володаря поясу WBC Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО) в одному з міст України, повідомляє SportArena з посиланням на Макс Файт.

Наступною перешкодою Усика на шляху до Кубка Мухаммеда Алі в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і звання абсолютного чемпіона світу є Бріедіс, але точної дати і місця проведення поєдинку поки що немає.

Читайте такожБій боксерської Ліги чемпіонів Усик – Бріедіс в лютому готові прийняти три містаРаніше була озвучена інформація, що бій може відбутися в США, або на батьківщині одного з боксерів — в Україні чи Латвії. Однак Усик в коментарі висловив сумнів щодо українського варіанту:

«Я думаю, бій буде десь у Європі в січні. В Україні, думаю, не буде, тому що організатори не зароблять ті гроші, які вони отримають в Німеччині або Ризі. У нас немає місця для такої великої кількості людей, щоб вони заплатили той кеш, який хочуть отримати. Мені без різниці де боксувати», — підкреслив Олександр.

Як повідомляв УНІАН, переможець цього поєдинку у вирішальному матчі WBSS зустрінеться з «регулярним» чемпіоном WBA Юнієром Дортікосом або володарем титулу IBF Муратом Гассієвим.