Кубинський боксер Баррера: Шабранський не заслуговує титульного бою з Ковальовим

Кубинський боксер напівважкої ваги Салліван Баррера прокоментував ситуацію, при якій за чемпіонський титул за версією WBO з росіянином Сергієм Ковальовим буде битися українець В'ячеслав Шабранський, якого Баррера нокаутував рік тому, повідомляє Isport.

Сам же Салліван задовільниться лише виступом в андеркарті головного бою вечора.

"Я з сумом дивлюся на всю цю ситуацію. Вважаю, що Шабранський не заслуговує титульного бою. Після того, як я бився з Андре Уордом, у якого я міг виграти, після всіх суперників, яких я побив, я повинен був отримати шанс стати чемпіоном світу. Я завжди проявляв себе з кращого боку в різних ситуаціях. Я відчуваю, що тепер я повинен боротися за титул", - каже Баррера.

Насправді Баррера був у списку кандидатів на бій з Ковальовим, але сам відмовився. Зате погодився Шабранський і через місяць після підписання контракту стало відомо, що бій з Ковальовим отримав статус титульного.

"Якщо б команда Ковальова тоді мені сказала "Гей, на кону бою буде пояс, підписуй контракт". В такому випадку, я б 100% погодився б на бій", - додав Баррера.

Як повідомляв УНІАН, бій Ковальов – Шабранський пройде рано вранці 26 листопада за київським часом у Нью-Йорку (США).