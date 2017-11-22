Володимир Кличко показав свій перший професійний контракт в німецькій боксерської Бундеслізі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко передав публічному простору Кличко Експо оригінал свого першого професіонального контракту, повідомляє Xsport.

Документ датується 1995 роком, коли боксер ще виступав в аматорах. Це угода з німецьким клубом «Фленсбург», згідно з яким українець зобов'язався проводити бої в місцевій Бундеслізі з листопада 1995 року по січень 1996-го.

Серед інших, в ньому обумовлені і фінансові моменти. Так зарплата Кличка-молодшого в місяць становила 1000 дойчмарок, плюс за кожен бій він отримував ще тисячу. За перемогу був додатковий бонус у вигляді 500 дойчмарок, а за тріумф нокаутом, ще п'ятсот.

Читайте такожВолодимир Кличко став лауреатом престижної німецької преміїТакож в договорі між клубом і боксером було прописано, що під час дії угоди він повинен вести здоровий спосіб життя, постійно тренуватися з клубом, але може двічі злітати в Київ. Будь-яка зміна контракту повинно було бути зроблено в письмовій формі.

Документ має всього п'ять пунктів, надрукованих, судячи з усього, ще на друкарській машинці. Однак, пізніше з'явився ще шостий пункт, написаний ручкою, в якому говорилося, що якщо Володимир виграє всі бої в сезоні Бундесліги нокаутом, то отримає винагороду в розмірі 10 000 дойчмарок.

Цікаво, що цей контракт українцю на Новий рік-2017 подарував його перший промоутер Харальд Ур.