Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко став лауреатом престижної німецької премії BAMBI. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. Боксер опублікував фотографію нагороди, яку підписав наступним чином:

«BAMBI відпочиває також, як і перша частина моєї кар'єри. Я продовжу будувати наступну главу свого життя і, сподіваюся, вона буде такою ж успішною, як і перша».

‪Eventually this BAMBI rested, same as my first career in life. I will continue to build up my next chapter and hopefully will make it as successful as the first one. #DankeDeutschland #BAMBI2017‬ A post shared by Wladimir Klitschko (@klitschko) on Nov 16, 2017 at 10:38pm PST

Зазначимо, що премія BAMBI вручається в Німеччині з 1948 року. Її лауреатами стають люди, які своїми досягненнями надихнули німецьку громадськість. В різний час її отримували Джорджіо Армані, Франц Беккенбауер, Селін Діон та інші.

Нагадаємо, що влітку Володимир Кличко заявив про завершення боксерської кар'єри. Свій останній поєдинок він провів 28 квітня в Лондоні, поступившись Ентоні Джошуа технічним нокаутом.