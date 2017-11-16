Український боксер Берінчик вперше візьме участь в титульному бою

16 грудня 2017 року на Льодовій арені (ТРЦ "Термінал", Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine", в рамках якого Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) вперше в професійній кар'єрі проведе титульний поєдинок проти представника філіппінської школи боксу Аллана "El Matador" Валлеспіна (11-1-0, 8 КО). На кону - вакантний титул WBO Oriental у легкій вазі, повідомили УНІАН у прес-службі К2.

У другому головному поєдинку вечора Олегу Малиновському (21-0-0, 5 КО) належить захист належний йому титулу Чемпіона Європи WBO в напівлегкій вазі проти Девіда Берні (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.

В активі срібного призера ОІ в Лондоні Дениса Берінчика 7 поєдинків на профі-рингу, 7 перемог, 4 з яких нокаутом. Дебют Дениса відбувся влітку 2015 року. Попередній бій Берінчик провів у вересні цього року проти іспанця Ісмаеля Гарсії, зупинивши опонента технічним нокаутом у 6 раунді. Підготовка до поєдинку з Валлеспіном проходить на Олімпійській базі в Конча-Заспі під керівництвом тренера Сергія Ватаманюка.

"Я дуже радий, що мені випала можливість підкорити нову вершину вже в професійному боксі. Я вдячний своїй компанії "K2 Promotions" за такий шанс і своїй команді, яка разом зі мною протягом трьох років йде до досягнення вершин. Щодо мого суперника. Варто згадати таких відомих філіппінських боксерів як Ноніто Донейра і Менні Пакьяо. Їм довелося пройти нелегкий шлях, щоб підкорити світовий ринг. Можливо, мій нинішній суперник як і його співвітчизники володіє такими ж амбіціями і прагненнями. Я впевнений, що бій буде цікавий. Я спробую здобути перемогу нокаутом", - поділився Денис Берінчик.

Читайте такожУкраїнець Берінчик проведе титульний бій у КиєвіАллану Валлеспіну 23 роки, живе і тренується на Філіппінах. На професійному рингу провів 12 поєдинків, здобув 11 перемог, 8 достроково. Боксує в стійці правші. Востаннє виходив у ринг у вересні цього року проти співвітчизника Крістіана Абилы в проекті "Philippines Games & Amusement Board (GAB)", здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Олег Малиновський здобув перемогу у всіх 21 боях, 5 з яких нокаутами. Свій титул Чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег завоював у квітні 2016 року, здобувши перемогу над російський боксером Русланом Берчуком, і пізніше успішно захистив титул у листопаді того ж року. Попередній бій два місяці тому проти представника Мексики Олександра Касареса. За підсумками восьми раундів судді одноголосно віддали перемогу Малиновському. Зараз Олег проходить тренувальні збори на Олімпійській базі в Конча-Заспі під керівництвом тренера Станіслава Григорука.

"Підготовка проходить добре, відчуваю себе відмінно. Збір ЗФП на фінальній стадії, наступний етап підготовки буде проходити в Буковелі. Дивлячись на рекорд суперника, можу сказати, що він - хлопець жорсткий, тому потрібно бути готовим на всі 100% до поєдинку", - зазначив Олег Малиновський.

Давидові Берна 27 років, живе і тренується в Угорщині. На рахунку Давіда 14 поєдинків, 13 перемог, 12 з яких завершилися достроково. Боксує в стійці правші. У жовтні цього року Давид бився за вакантний титул WBA - NABA в напівлегкій вазі з американським проспектом африканського походження Струму Каном Клері, однак програв опоненту технічним нокаутом.

"З величезним задоволенням і радістю оголошуємо про події 16 грудня. Усі ми дуже скучили за інтригуючим і видовищних поєдинків. Як і було обіцяно раніше - Денис Берінчик проведе свій перший у кар'єрі титульний поєдинок і вже до кінця року, в разі перемоги, увійде в топ-10 світового рейтингу. Це стане черговим серйозним кроком на шляху до титулу чемпіона світу!!!! Підбираючи суперника Денису, ми орієнтувалися тільки на одне - щоб він був у змозі по-справжньому "потріпати" нашого боксера і продемонструвати і нам, і фанатам, чого насправді стоїть Денис! Тому очікую від поєдинку не шахову партію, а криваву бійню!" - заявив генеральний директор "K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

Також у програмі вечора боксу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine" свої бої проведуть: Макс Бурсак, Мишико Беселія та інші.