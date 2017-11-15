Бій між українцем Гвоздиком і небитим американцем Брауном скасовано

Поєдинок між українським боксером Олександром Гвоздиком (14-0,12 КО) та американцем Маркусом Брауном (20-0,15 КО) на прізвисько "Сер" офіційно відмінений, повідомляє ТСН-Проспорт.

Як повідомив менеджер українського спортсмена Егіс Клімас, Гвоздик у цьому році на ринг вже не вийде.

"Ви знаєте, що WBC санкціонував бій Гвоздика і Брауна, але Маркус в результаті відмовився. У Top Rank мене запевнили, що в лютому у Олександра буде бій. Зараз вони перебувають в пошуках суперника. Не знаю, чи буде це елімінатор або відразу бій за титул. Дійсно не знаю", - цитує слова Клімаса BoxingScene.

Гвоздик у кінці вересня 2017 року очолив рейтинг WBO у напівважкій вазі. Натомість, Маркус Браун посідає в аналогічному списку 4 місце. Слід зазначити, що можливий переможець цього протистояння мав зустрітися з Адонісом Стівенсоном або Елейдером Альваресом.