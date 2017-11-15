Кличко-молодший уперше вийшов на ринг після завершення кар'єри і не виключив повернення в бокс

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко вперше з'явився в рингу після оголошення про завершення кар'єри, заявив, що відчуває себе після тренування відмінно і не виключив свого повернення в бокс.

Відео тренування боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожКличко був в кількох секундах від рішення про реванш з Джошуа"Всім привіт! Це моя перше боксерське тренування після завершення кар'єри. І знаєте що? Я як і раніше відчуваю себе відмінно!", – зазначив українець.

Напередодні український боксер, дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю BBC дав зрозуміти, що не виключає можливість свого повернення на ринг.."Ніколи не говори ніколи щодо повернення", - зазначив Кличко в бесіді з репортерами британського телеканалу.