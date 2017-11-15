Кличко-молодший уперше вийшов на ринг після завершення кар'єри і не виключив повернення в бокс

16:30, 15 листопада 2017
Бокс
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Український боксер відзначив своє відмінне самопочуття.

Кличко задоволений своєї 27-річної кар'єрою / klitschko-brothers.com

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко вперше з'явився в рингу після оголошення про завершення кар'єри, заявив, що відчуває себе після тренування відмінно і не виключив свого повернення в бокс.

Відео тренування боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожКличко був в кількох секундах від рішення про реванш з Джошуа"Всім привіт! Це моя перше боксерське тренування після завершення кар'єри. І знаєте що? Я як і раніше відчуваю себе відмінно!", – зазначив українець.

Напередодні український боксер, дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю BBC дав зрозуміти, що не виключає можливість свого повернення на ринг.."Ніколи не говори ніколи щодо повернення", - зазначив Кличко в бесіді з репортерами британського телеканалу.

Hi folks! It's good to know that I still got it. Nothing to speculate about.

Публікація від Wladimir Klitschko (@klitschko)

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