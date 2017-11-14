Український боксер Гвоздик наступний бій проведе у лютому

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик повернеться на ринг в лютому наступного року. Про це розповів менеджер боксера Егіс Клімас, повідомляє Isport з посиланням на Boxingscene.

Очікувалося, що наступний бій Гвоздика буде за статус офіційного претендента за версією WBC проти американця Маркуса Брауна, але той відмовився від зустрічі з українцем. При цьому причини відмови Брауна поки не відомі.

"Мені сказали в Top Rank (промоутерська компанія, - УНІАН), що у Гвоздика буде бій в лютому. Зараз вони зайняті пошуками суперника, і я не знаю, чи буде це бій за звання претендента, або ж ми вийдемо прямо на чемпіонський поєдинок. Реально не знаю", - розповів Клімас.

Нагадаємо, що в своєму останньому бою 19 серпня Гвоздик достроково переміг американця Крейга Бейкера.