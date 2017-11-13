Бій з Рігондо стане для мене величезним викликом - Ломаченко (відео)

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко розповів про майбутній бій проти кубинця Гільєрмо Рігондо.

"Ми хотіли організувати бій проти Рігондо ще пару років тому, коли я бився в іншій ваговій категорії – 126 фунтів (перший напівлегка вага). Тоді цього не сталося, але тепер нарешті ми домовилися.

Я постараюся показати свій найкращий бокс, свої кращі навички. Я думаю, наше протистояння стане історичним.

Для мене цей бій дуже важливий, оскільки Рігондо – топ-боєць, один з лідерів рейтингу незалежно від вагової категорії. Буде дуже цікаво, адже для мене це великий виклик", – сказав Ломаченко в інтерв'ю каналу ESPN.

Нагадаємо, бій Рігондо – Ломаченко відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден". Поєдинок пройде у ваговій категорії українця, і на кону стоятиме пояс WBO.