Кличко був в кількох секундах від рішення про реванш з Джошуа

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко розповів про те, що ледь не викликав британця Ентоні Джошуа на реванш, але в останній момент все-таки вирішив завершити кар'єру, повідомляє Sports.ru з посиланням на International Business Times.

«Я люблю бокс. Мені дуже подобаються його шанувальники, його проблеми і життєві шанси. «Кличко проти Джошуа 2», Побачимося на рингу».

Читайте такожПеремігший Кличка Джошуа підтвердив бій з Ф'юрі в 2018-му роціТаке повідомлення Володимир Кличко написав у чернетці свого телефону і був в кількох секундах від відправки його в соціальні мережі мільйонам шанувальників боксу, які з нетерпінням чекали реваншу з Ентоні Джошуа.

Тільки цього не сталося. Натомість український суперважковаговик волів інше повідомлення, що підтверджує завершення його кар'єри.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Джошуа Кличко переміг в 11-му раунді технічним нокаутом, а в серпні український боксер оголосив про завершення кар'єри.