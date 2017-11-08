Бій боксерської Ліги чемпіонів Усик – Бріедіс в лютому готові прийняти три міста

Один з організаторів Всесвітньої боксерської суперсерії Калле Зауерланд розповів, що переговори між усіма командами півфіналістів йдуть дуже інтенсивні і поки важко сказати, коли вони завершаться, але є певні напрацювання на дати поєдинків, повідомляє Isport.

"У важкій вазі точно визначено, що поєдинок Гассієва і Дортікоса пройде 20 січня. Місцем проведення буде Майамі або одне з міст Росії.

Читайте такожПівфінальний бій WBSS Усик - Бріедіс пройде в Саудівській Аравії Олександр Усик і Майріс Бріедіс проведуть бій в лютому. Розглядаються для проведення бою Рига, Київ і Чикаго.

Поєдинок суперсередньої ваги між Юбенком і Гроувзом, безсумнівно, відбудеться в лютому в Лондоні або Манчестері, а Сміт і Бремер зустрінуться в Берліні в кінці січня", – розповів Заурланд.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі WBSS 9 вересня в Берліні Олександр Усик переміг Марко Хука з Німеччини. Бріедіс, в свою чергу, 30 вересня переміг у бою з кубинцем Майком Пересом.

Бій Усик - Бріедіс крім півфіналу WBSS буде носити також статус об'єднавчого поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO і WBC.