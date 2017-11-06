Шварценеггер звернувся до Віталія Кличка: скоро побачимося в Києві (відео)

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко виклав спільне відео з відомим голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером, на якому той звертається до мера Києва Віталія Кличка.

«Віталій, нам не вистачало тебе на нашому ранковому тренуванні. Тому що нам потрібний був справжній лідер, такий як ти.

Але ми побачимо тебе зовсім скоро в твоєму місті, в Києві», – сказав Шварценеггер.

Про це повідомила "Трибуна" з посиланням на твіттер Володимира Кличка.