У Сумах відбудеться матчева зустріч з боксу Україна - Шрі-Ланка

1 листопада у легкоатлетичному манежі СумДУ в Сумах обіцяють влаштувати свято боксу. Тут вперше відбудеться матчева зустріч з боксу між спортсменами України та Шрі-Ланки.

Як повідомили УНІАН у Сумській обладміністрації, провести боксерську зустріч між спортсменами двох країн запропонував заслужений тренер України з боксу сумчанин Володимир Вінніков, який зараз очолює збірну Шрі-Ланки.

У складі команди Шрі-Ланки - чемпіони своєї країни у вікових категоріях 49, 52, 56, 81 та +91 кг. Честь України у матчевій зустрічі будуть захищати боксери Івано-Франківської, Черкаської, Херсонської та Сумської областей, серед яких фіналісти та чемпіони Європи та України, переможці всеукраїнських та міжнародних турнірів.

Матчева зустріч між спортсменами України та Шрі-Ланки відбудеться 1 листопада о 18.00. Вхід в манеж вільний.