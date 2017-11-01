МакГрегор викликав на бій-реванш Мейвезера - "Бій століття-2"

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор викликав американського боксера Флойда Мейвезера на бій за правилами ММА, повідомляє Обозреватель з посиланням на BoxingScene.

Чемпіон UFC у легкій вазі зазначив, що після поразки від американця в боксерському поєдинку було б правильно організувати реванш.

Читайте такожМейвезер став третім спортсменом, хто заробив більше 1 мільярда доларів за кар'єру"Спочатку Мейвезер говорив про наступний бій в ММА. Це те, що він сказав перед боєм. Я хочу притягнути сюди цього боксера! Я увійшов у світ і влаштував шоу для моїх уболівальників, а вони говорять про сміливість. Нехай тепер Флойд увійде в мій світ. Ми могли б організувати реванш і в боксі, або, як він говорив спочатку, провести наступний бій в ММА", – наводить слова МакГрегора BoxingScene.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Флойд Мейвезер переміг Конора МакГрегора в боксерському поєдинку технічним нокаутом у 10-му раунді.