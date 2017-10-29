Британець Джошуа здобув перемогу завдяки спірному рішенню судді (відео)

13:54, 29 жовтня 2017
Бокс
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Джошуа, який проводив перший бій після зустрічі з Володимиром Кличком, переміг камерунця Такама у 10-му раунді.

Джошуа переміг Такама завдяки спірним суддівським рішенням / Reuters

Вночі в Кардіффі відбувся боксерський бій за титули WBA та IBF у надважкій вазі. Чинний чемпіон світу британець Ентоні Джошуа здобув впевнену перемогу над камерунцем Карлосом Такамом. Це 20-та перемога Джошуа на професійному рингу – всі він здобув достроково. Ще жодного разу Джошуа не проводив повний поєдинок.

Британець явно перевершував суперника, але у другій половині бою була помітна його втома. У 10-му раунді він провів комбінацію ударів, після якої рефері досить спірно зупинив бій – Такам міцно стояв на ногах, хоч і практично не відповідав супернику.

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Теги: #Джошуа бої#Джошуа Такам