Британець Джошуа здобув перемогу завдяки спірному рішенню судді (відео)

Вночі в Кардіффі відбувся боксерський бій за титули WBA та IBF у надважкій вазі. Чинний чемпіон світу британець Ентоні Джошуа здобув впевнену перемогу над камерунцем Карлосом Такамом. Це 20-та перемога Джошуа на професійному рингу – всі він здобув достроково. Ще жодного разу Джошуа не проводив повний поєдинок.

Британець явно перевершував суперника, але у другій половині бою була помітна його втома. У 10-му раунді він провів комбінацію ударів, після якої рефері досить спірно зупинив бій – Такам міцно стояв на ногах, хоч і практично не відповідав супернику.