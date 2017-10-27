Українець Шабранський змагатиметься за титул чемпіона світу WBO в напівважкій вазі

Бій між українцем В'ячеславом Шабраньским та Сергієм Ковальовим з Росії в напівважкій вазі оголошено титульним, повідомляється на офіційній сторінці Всесвітньої боксерської організації (WBO) в соціальній мережі Twitter.

Для українця це буде перша спроба завоювати титул чемпіона світу.

У свою чергу, Ковальов володів поясом, потім програв його в бою з Андре Уордом і не зумів повернути в бою-реванші. Після другої перемоги над росіянином американець прийняв рішення про завершення професійної кар'єри, і два з трьох титулів, що належали йому стали вакантними.

Бій Ковальов - Шабранський пройде 25 листопада в Нью-Йорку (США).

В'ячеслав Шабранський — український боксер-професіонал, який виступає у напівважкій ваговій категорії. Володів титулом чемпіона США за версією WBC (USNBC) (2015-2016) в напівважкій вазі. Провів 20 боїв в кар'єрі, з яких 19 виграв (16 - нокаутом), 1 поразка.