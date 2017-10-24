Українець Берінчик проведе титульний бій у Києві

Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні український боксер Денис Берінчик побореться за пояс WBO International, а його суперником стане іспанець колумбійського походження Ігнасіо Мендоса.

Бій відбудеться 16 грудня в Києві, передає XSPORT.

Вперше у своїй кар'єрі 29-річний Берінчик буде боксувати за чемпіонський пояс, хоч він і буде другорядним.

Варто відзначити, що Мендоса вже двічі зустрічався з українцями - поступився одноголосним рішенням суддів Віктору Постолу, а також нокаутував у першому раунді Володимира Кравця. Для останнього це єдина поразка в кар'єрі.

Берінчик в останній раз боксував у вересні, коли технічним нокаутом переміг іспанця Ісмаеля Гарсію.