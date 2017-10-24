Українець Берінчик проведе титульний бій у Києві
16:06, 24 жовтня 2017Бокс
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16 грудня наш боксер посперечається за пояс WBO International з Ігнасіо Мендосою.
Берінчик готується провести титульний бій в Києві / XSPORT.ua
Срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні український боксер Денис Берінчик побореться за пояс WBO International, а його суперником стане іспанець колумбійського походження Ігнасіо Мендоса.
Бій відбудеться 16 грудня в Києві, передає XSPORT.
Вперше у своїй кар'єрі 29-річний Берінчик буде боксувати за чемпіонський пояс, хоч він і буде другорядним.
Варто відзначити, що Мендоса вже двічі зустрічався з українцями - поступився одноголосним рішенням суддів Віктору Постолу, а також нокаутував у першому раунді Володимира Кравця. Для останнього це єдина поразка в кар'єрі.
Берінчик в останній раз боксував у вересні, коли технічним нокаутом переміг іспанця Ісмаеля Гарсію.
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