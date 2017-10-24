Ломаченко продемонстрував футбольну майстерність напередодні титульного бою з Рігондо (відео)

11:10, 24 жовтня 2017
Бокс
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Український боксер забиває шикарні голи під час відпочинку між тренуваннями.

Ломаченкр і Рігондо зійдуться у рингу 9 грудня / Boxing Scene

Чемпіон світу з боксу українець Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою з кубинським претендентом Гильером Рігондо в США, де у перерві між тренуваннями поки що доводить свою футбольну майстерність, повідомляє FootballHub.

Українець забив гол у порожні ворота з дальньої відстані, а також змусив неабияк попітніти воротаря, який зайняв місце у рамці.

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку, в знаменитому залі "Медісон Сквер Гарден". На титульному поєдинку за звання чемпіона світу очікується аншлаг.

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Теги: #Ломаченко - Рігондо титульний бій#Ломаченко футбольний талант