Ломаченко продемонстрував футбольну майстерність напередодні титульного бою з Рігондо (відео)

Чемпіон світу з боксу українець Василь Ломаченко продовжує підготовку до бою з кубинським претендентом Гильером Рігондо в США, де у перерві між тренуваннями поки що доводить свою футбольну майстерність, повідомляє FootballHub.

Українець забив гол у порожні ворота з дальньої відстані, а також змусив неабияк попітніти воротаря, який зайняв місце у рамці.

Як повідомляв УНІАН, бій Ломаченко - Рігондо відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку, в знаменитому залі "Медісон Сквер Гарден". На титульному поєдинку за звання чемпіона світу очікується аншлаг.