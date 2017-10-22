Гассієв став останнім півфіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії

В Ньюарку, штат Нью-Джерсі (США), відбувся останній чвертьфінал Всесвітньої боксерської суперсерії у важкій вазі, в якому зустрічалися чемпіон світу за версією IBF Мурат Гассієв і Кшиштоф Влодарчик.

Російський боксер здобув дострокову перемогу в третьому раунді і вийшов у півфінал WBSS.

Гассієв мав помітну перевагу, а загострив ситуацію як раз в третьому раунді, коли комбінація чемпіона з лівого аперкоту і лівого хука по корпусу поставила крапку в поєдинку.

Таким чином, Гассієв став останнім півфіналістом WBSS у важкій вазі. У січні 2018-го він битиметься з чемпіоном WBA кубинцем Юніером Дортікосом.

Нагадаємо, що в іншому півфіналі найсильнішого будуть визначати чемпіон WBO українець Олександр Усик і володар титулу WBC латвієць Майріс Брієдіс.