Усик провів майстер-клас для українських воїнів на передовій у Мар'їнці (відео)

Бійці з підручних засобів облаштували імпровізований ринг, а чемпіон світу показав хлопцям кілька професійних ударів

Чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик побував на позиціях в Мар'їнці, повідомляє ТСН Проспорт. Відео візиту в Facebook виклав помічник голови прикордонників Олег Слободян. Бійці з підручних засобів облаштували імпровізований ринг, а Усик показав хлопцям кілька професійних ударів.

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