Усик провів майстер-клас для українських воїнів на передовій у Мар'їнці (відео)

18:44, 20 жовтня 2017
Бокс
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Бійці з підручних засобів облаштували імпровізований ринг, а чемпіон світу показав хлопцям кілька професійних ударів

Олександр Усик провів майстер-клас для українських військових на передовій /

Чемпіон світу з боксу українець Олександр Усик побував на позиціях в Мар'їнці, повідомляє ТСН Проспорт.

Відео візиту в Facebook виклав помічник голови прикордонників Олег Слободян. Бійці з підручних засобів облаштували імпровізований ринг, а Усик показав хлопцям кілька професійних ударів.

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Теги: #Усик бійці Мар`їнка