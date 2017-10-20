Болгарський боксер Пулєв залишається офіційним претендентом на титул IBF

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв, який через травму відмовився від запланованого на 28 жовтня в Кардіффі поєдинку проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа, залишається офіційним претендентом по лінії Міжнародної боксерської федерації, повідомляє Братство Кличко.

Пулєва в бою з Джошуа замінить третій номер рейтингу організації Карлос Такам, а сам болгарин після відновлення зможе претендувати на титульний поєдинок.

У Міжнародній боксерській федерації, відзначили, що Пулєв втратив шанс вийти в ринг через травму, а не з якоїсь іншої причини.

Підтвердив цю інформацію і сам Пулєв. «Я все ще чекаю цього поєдинку і, думаю, що це лише питання часу, - заявив боксер. – Такі ситуації змушують моє серце битися сильніше».

Як повідомляв УНІАН, бій Джошуа з Пулєвим зірвався через травму плеча болгарина. Новим суперником Джошуа став камерунець Карлос Такам.