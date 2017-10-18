Джошуа підтвердив бій з Ф'юрі в 2018-му році

Чемпіон світу з боксу за версією WBA у важкій ваговій категорії, британець Ентоні Джошуа заявив, що в 2018 році проведе поєдинок зі своїм співвітчизником екс-чемпіоном світу за трьома престижними версіями Тайсоном Ф'юрі, повідомляє Р-Спорт.

Ф'юрі минулого тижня повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, що в 2018 році проведе три "великих" боя – у квітні, влітку і в кінці року. В коментарях Джошуа заявив, що він вийде на ринг проти Ф'юрі в наступному році.

"Я зв'язався з ним, а він зі мною. Все, що ви, мабуть, бачите в соціальних мережах, відбувається і за лаштунками. Якщо я можу щось зробити, щоб підтримати його і допомогти повернутися на ринг, то зроблю, тому що нам потрібні такі люди, як він. Ф'юрі приносить в спорт найкраще, він привертає увагу до спорту і приносить користь всім", - сказав Джошуа в інтерв'ю Daily Mail.

"Я з нетерпінням чекаю його повернення, так як він талановитий і хороший боєць", - додав він.

Читайте такожВіталій Кличко: Якщо б повернувся в ринг, я б нокаутував ДжошуаФ'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри в липні 2017 року. У своєму останньому бою в листопаді 2015 року британець переміг українця Володимира Кличка і завоював титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO і WBA. Потім британець двічі зривав бій-реванш з українцем. Восени 2016 року стало відомо, що дві допінг-проби Ф'юрі дали позитивний результат на метаболіт кокаїну. Британська боксерська рада 13 жовтня тимчасово призупинив ліцензію 29-річного спортсмена до завершення допінгового розслідування.

Джошуа у квітні на "Уемблі" переміг Володимира Кличка технічним нокаутом в 11-му раунді в бою за титул чемпіона світу за версіями IBO і IBF, а також суперчемпіона світу за версією WBA. Джошуа 28 жовтня в Кардіффі повинен був провести бій проти Кубрата Пулєва, однак болгарин відмовився від поєдинку з-за травми плеча і був замінений на француза Карлоса Такама. Ф'юрі раніше відмовився від титулів чемпіона світу за версіями WBO і WBA, щоб сконцентруватися на лікуванні.