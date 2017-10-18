Ломаченко постав в образі Чебурашки, щоб розсердити Рігондо (відео)

Чемпіон світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко продемонстрував гарне почуття гумору, потроливши свого майбутнього суперника кубинця Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо, не так давно Рігондо розповів, що батьки змушували його в дитинстві дивитися радянські мультики, зокрема, "Чебурашку і Гену". Тому, мовляв, він згонить свою злість на Ломаченку.

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Як повідомляв УНІАН, 9 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку Василь Ломаченко зустрінеться з Гільєрмо Рігондо. Українець захищатиме свій титул чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі.