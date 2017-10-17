Півфінальний бій WBSS Усик - Брієдіс пройде в Саудівській Аравії

17:37, 17 жовтня 2017
Бокс
400

Також в цій країні відбудеться фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії.

Наступний бій Олександра Усика пройде в Саудівській Аравії / Bongarts
 

Півфінали і фінал World Boxing Super Series пройдуть в Саудівській Аравії, повідомляє Mirror.

Нагадаємо, в одному з півфіналів у першій важкій вазі чемпіон світу за версією WBO українець Олександр Усик битиметься з володарем поясу WBC Майрісом Бриєдісом з Латвії.

Цей бій пройде в січні.

Фінальний поєдинок WBSS планується провести в травні наступного року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Усик - Брієдіс#WBSS у Саудівській Аравії