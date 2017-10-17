Півфінальний бій WBSS Усик - Брієдіс пройде в Саудівській Аравії

Також в цій країні відбудеться фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії.

Півфінали і фінал World Boxing Super Series пройдуть в Саудівській Аравії, повідомляє Mirror. Нагадаємо, в одному з півфіналів у першій важкій вазі чемпіон світу за версією WBO українець Олександр Усик битиметься з володарем поясу WBC Майрісом Бриєдісом з Латвії. Цей бій пройде в січні. Фінальний поєдинок WBSS планується провести в травні наступного року.

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