Кличко-старший про пропозицію провести бій з Ф'юрі: Можу побажати Ф'юрі вживати менше кокаїну і стероїдів

Почесний і «вічний» чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко відповів на нещодавню пропозицію екс-володаря титулів в цьому дивізіоні, який втратив свої пояси через проблеми з допінгом і наркотиками, Тайсона Ф'юрі, який висловив бажання вийти з ним на ринг, повідомляє Братство Кличко з посиланням на інтерв'ю спортмена News One.

«Циганський Король» закликав Віталія повернутися в професійний бокс, для поєдинку з ним.

«Я можу побажати Ф'юрі вживати поменше кокаїну, який знайшли в його крові. І стероїдів поменше вживати – це шкідливо для здоров'я», — сказав Віталій Кличко.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 8 жовтня, Ф'юрі викликав Кличка на ринг за допомогою повідомлення у своєму акаунті в Twitter.