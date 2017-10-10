Віталій Кличко провів тренування за 150 тисяч гривень (відео)

Мер Києва Віталій Кличко провів спортивне тренування, яке раніше продали на благодійному аукціоні ProZorro за 150 тисяч гривень.

Як повідомила прес-служба столичної мерії, тренування з «вічним чемпіоном» світу з боксу стало найдорожчим благодійним лотом аукціону ProZorro, на якому збирали кошти на купівлю апарату штучної вентиляції легень у дитячу клініку Інституту нейрохірургії.

Віталій Кличко і Михайло Булигін, який купив можливість потренуватися, зустрілися о 7-й ранку в спортзалі, де зазвичай тренується Віталій Кличко. Після невеликої розминки мер тейпував руки Михайлові та видав боксерські рукавички.

Читайте такожВіталій Кличко: Якщо б повернувся у ринг, я б нокаутував Джошуа«Я спочатку думав, яке саме тренування влаштувати – на велосипедах, бо я часто зранку їжджу, чи, наприклад, на тренажерах. Але все ж таки вирішив показати Михайлові, як тренуються боксери, – сказав Віталій Кличко. – Я вдячний Михайлові за його благодійний вчинок, за допомогу дітям. Він – бізнесмен, а бізнес повинен бути соціально відповідальним».

Михайло Булигін сказав, що залишився задоволений тренуванням і подякував Віталію Кличку за те, що той виставив такий лот. Бізнесмен розповів, що в спортзалі зазвичай не тренується, а грає у футбол.

Віталій Кличко подарував Михайлу Булигіну свої боксерські рукавички, в яких той тренувався.