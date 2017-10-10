Росіянин Устинов битиметься за вакантний титул WBA з німцем Чарром
14:17, 10 жовтня 2017Бокс
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Зустріч цих боксерів відбудеться в рамках турніру, запланованого на 25 листопада на арені «Кеніг-Пілснер» в Оберхаузені.
Устинов битиметься за титул чемпіона світу / Fightnews.info
Російський супертяж Олександр Устінов битиметься за вакантний титул регулярного чемпіона WBА з німецьким боксером ліванського походження Мануелем Чарром, повідомляє Чемпіонат з посиланням на німецьку газету Express.
Зустріч цих боксерів відбудеться в рамках турніру, запланованого на 25 листопада на арені «Кеніг-Пілснер» в Оберхаузені.
Офіційне підтвердження цієї інформації очікується 12 жовтня на спеціальній прес-конференції.
Спочатку вакантний титул WBA повинні були оскаржити американський боксер Шеннон Бріггс і пуерторіканець Фрес Окендо. Проте їх зустріч була скасована після того, як Бріггс провалив допінг-тест.
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