Росіянин Устинов битиметься за вакантний титул WBA з німцем Чарром

Російський супертяж Олександр Устінов битиметься за вакантний титул регулярного чемпіона WBА з німецьким боксером ліванського походження Мануелем Чарром, повідомляє Чемпіонат з посиланням на німецьку газету Express.

Зустріч цих боксерів відбудеться в рамках турніру, запланованого на 25 листопада на арені «Кеніг-Пілснер» в Оберхаузені.

Офіційне підтвердження цієї інформації очікується 12 жовтня на спеціальній прес-конференції.

Спочатку вакантний титул WBA повинні були оскаржити американський боксер Шеннон Бріггс і пуерторіканець Фрес Окендо. Проте їх зустріч була скасована після того, як Бріггс провалив допінг-тест.