Тайсон Ф'юрі викликав на бій Віталія Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі знову вирішив нагадати про себе публіці, повідомляє Boxingnews.

29-річний Ф'юрі викликав на бій колишнього триразового чемпіона світу в цій самій ваговій категорії 46-річного українця Віталія Кличка:

"Хотів би провести бій зі старшим братом, так як молодший не зміг дати мені бій", - написав Тайсон Ф'юрі в Твіттері, тегнув при цьому Володимира Кличка, Наталю Кличко та фан-клуб Володимира.

Як повідомляв УНІАН, Кличко-молодший програв Ф'юрі за очками в бою за титул чемпіона світу в листопаді 2015-го року. Після цього він двічі робив спроби провести бій-реванш, але обидва поєдинки зривалися через британського чемпіона. Ф'юрі спочатку травмував ногу, а потім був викритий у застосуванні допінгу.

Віталій Кличко завершив кар'єру 8 вересня 2012 року. Його останнім боєм став поєдинок проти Мануеля Чарра з Німеччини в Москві. Чарр опинився в нокдауні вже у 2-му раунді. Незабаром рефері зупинив бій за рішенням лікаря через небезпечне розсічення у Чарра.