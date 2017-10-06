Віталій Кличко: Якщо б повернувся у ринг, я б нокаутував Джошуа

Колишній триразовий чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі свого повернення на ринг він нокаутував би нинішнього лідера дивізіону - 27-річного британця Ентоні Джошуа.

"Я відчуваю, що якби я повернувся в ринг, я б нокаутував Джошуа. Але, вибачте, в тій позиції, в якій я перебуваю зараз - в позиції мера Києва - я не можу цього зробити, хоч і дуже сумую за боксом і двічі на тиждень проводжу боксерські тренування", - цитує Віталія Кличка boxingnews.com.ua.

Нагадаємо, Джошуа завдав поразки молодшому братові Віталія - Володимиру Кличку - 28 квітня в Лондоні. Цей поєдинок став останнім у кар'єрі Володимира Кличка.