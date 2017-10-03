Півфінальний бій боксерської Ліги чемпіонів Усик - Брієдіс може відбутися в січні

Стала відома можлива дата проведення півфінального поєдинку турніру WBSS між чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBO українцем Олександром Усиком та латвійським чемпіоном світу WBC Майрісом Брієдісом,

Зустріч цих боксерів планується організувати 20 січня. повідомляє Чемпіон з посиланням на латвійське інтернет-видання Leta.

Незважаючи на те, що бій між Усиком та Брієдісом спочатку планувалося провести в Берліні, не виключено, що він буде перенесений в Ригу. Організатори турніру залишилися вражені атмосферою в Ризі під час недавнього чвертьфінального бою між Брієдісом і кубинцем Майком Пересом, в якому латвієць здобув перемогу.

Раніше, сам Усик здобув перемогу нокаутом у поєдинку з Марко Хуком з Німеччини в 1/4 фіналу WBSS.

Як повідомляв УНІАН, Усик є беззаперечним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1.17, тоді як котирування на виграш Брієдіса рівні 4.5.

Як відомо, у регламенті WBSS не передбачена нічия.