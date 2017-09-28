У Києві відбувся видовищний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC (відео найкращих боїв)

27 вересня в київському Палаці спорту відбувся грандіозний міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 8. В рамках іскрометного шоу глядачі стали свідками 11-ти цікавих протистоянь за участю відомих майстрів ММА з України, Бразилії, Франції, Люксембургу, Сербії, Молдови і Киргизії, а головною подією вечора стали два бої за титули чемпіона світу за версією WWFC.

Турнір вели Сергій Бриль та "Міс Україна-2017" Поліна Ткач.

Спеціальним гостем заходу став легенда змішаних бойових єдиноборств із США Юрайя Фейбер, який зізнався, що це його перший візит в Україну.

«Мені дуже сподобався Київ, це дуже красиве місто, а ваша кухня просто чудова. Із задоволенням приїду сюди ще раз у майбутньому», — сказав Фейбер.

В рамках вечора вирішилася доля двох титулів чемпіонів світу. "Чорний Вовк" Хасан Асхабов провів успішний захист поясу чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 66 кг у поєдинку проти 34-річного сербського бійця Драгана Пешича.

Завершила вечір дуель досвідченого українського майстра, 34-річного сумчанина Сергія Гузєва і представника бразильської школи ММА Леандро Біспо, які оскаржували вакантний титул чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 84 кг. Впевнена перемога - на рахунку українського бійця.

Відео найкращих боїв вечора: