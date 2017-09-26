Український боксер Єфимович проведе бій з екс-чемпіоном світу Куіггом

Український боксер найлегшого ваги Олег Єфимович (29-2-1, 16 КО) проведе наступний бій з колишнім чемпіоном світу Скоттом Куіггом (33-1-2, 24 КО), повідомляє Sport.ua з посиланням на Matchroomboxing.

Поєдинок відбудеться 4-го листопада в Монте-Карло.

На кону поєдинку стоятиме статус претендента по лінії WBA, де «суперчемпіоном» є мексиканець Лео Санта Крус, а «регулярним» чемпіоном – інший мексиканець Абнер Марес.

У головній події вечора боксу відбудеться титульний бій російського боксера Дмитра Бівола проти австралійця Трента Бродхерста.