Паркер захистив пояс чемпіона світу WBO у бою проти Ф'юрі
10:57, 24 вересня 2017Бокс
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Поєдинок тривав усі 12 раундів.
Джозеф Паркер захистив титул чемпіона світу WBO / Reuters
У Манчестері відбувся вечір боксу, в рамках якого чемпіон світу WBO в суперважкій ваговій категорії з Нової Зеландії Джозеф Паркер зійшовся в рингу з британцем Х'ю Ф'юрі.
Підсумком бою, який тривав усі 12 раундів, стала перемога Паркера рішенням суддів: 114:114, 118:110, 118:110.
Поєдинок пройшов з повним перевагою новозеландського чемпіона світу. Починаючи з першого раунду, Паркер захопив центр рингу і пресингував опонента. Ф'юрі у відповідь лише іноді пробивав назустріч. В цілому ж британець практично не мав шансів на успіх.
Для Джозефа Паркера ця перемога стала другим захистом титулу, який він завоював наприкінці минулого року в поєдинку з мексиканцем Енді Руїсом.
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