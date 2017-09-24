Паркер захистив пояс чемпіона світу WBO у бою проти Ф'юрі

У Манчестері відбувся вечір боксу, в рамках якого чемпіон світу WBO в суперважкій ваговій категорії з Нової Зеландії Джозеф Паркер зійшовся в рингу з британцем Х'ю Ф'юрі.

Підсумком бою, який тривав усі 12 раундів, стала перемога Паркера рішенням суддів: 114:114, 118:110, 118:110.

Поєдинок пройшов з повним перевагою новозеландського чемпіона світу. Починаючи з першого раунду, Паркер захопив центр рингу і пресингував опонента. Ф'юрі у відповідь лише іноді пробивав назустріч. В цілому ж британець практично не мав шансів на успіх.

Для Джозефа Паркера ця перемога стала другим захистом титулу, який він завоював наприкінці минулого року в поєдинку з мексиканцем Енді Руїсом.