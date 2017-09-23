Онлайн-відеотрансляція Паркер - Ф'юрі: бій за титул WBO, суперважка вага

Сьогодні в Манчестері відбудеться вечір боксу, в рамках якого чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії з Нової Зеландії Джозеф Паркер (версія WBO) зійдеться на рингу з британцем Х'ю Ф'юрі.

Ф'юрі виявився таким самим скандальним, як і його двоюрідний брат, екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі, який переміг Володимира Кличка, а потім двічі ухилявся від бою-реваншу і, в підсумку, був позбавлений усіх титулів чемпіона світу за різними версіями, завойованих в бою з Кличком.

Напередодні, під час церемонії зважування, Ф'юрі штовхнув Паркера спровокував бійку представників команд боксерів. Британець у даний момент на 5 киллограммов легше опонента - 106,1 проти 111,1 кг.

Бій Паркер - Ф'юрі почнеться на "Манчестер Арена" після 23.00 за київським часом.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.