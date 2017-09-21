Рігондо: Буду мстити Ломаченку за кожен російський мультик, який мене змушували дивитися

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо знайшов мотивацію на майбутній поєдинок проти українського чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка.

Кубинець потішив вболівальників, пояснивши, що допоможе йому налаштуватися на бій. Виявляється, в дитинстві батьки змушували Гільєрмо дивитися радянські мультики, за що він готовий навіть ненавидіти Василя.

Читайте такожІсторичний бій Ломаченко - Рігондо відбудеться на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден"«Це не його вина. Але 9 грудня я буду мстити Ломаченку за кожен російський мультфільм, який мене змушували дивитися в дитинстві», — написав Рігондо в Twitter, прикріпивши до запису кадр з "Крокодила Гени".