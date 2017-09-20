Український боксер Гвоздик очолив рейтинг WBO
17:33, 20 вересня 2017Бокс
175
Наш спортсмен обійшов ряд досить відомих і авторитетних боксерів.
Олександр Гвоздик обійшов у рейтингу WBO Ковальова і Барреру/ otamans.com/
Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) очолив рейтинг Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі, повідомляє офіційний сайт організації.
Чемпіоном світу за версією цієї організації в даній ваговій категорії є американець Андре Уорд.
Гвоздик випереджає в рейтингу росіянина Сергія Ковальова, кубинця Саллівана Барреру, американця Маркуса Брауна і Артура Бетербієва з Росії.
Зазначимо, що рейтинг WBO оновлюється щомісячно.
Як повідомляв УНІАН, чемпіоном світу WBO у важкій ваговій категорії, другій після суперважкої, є інший українець Олександр Усик.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter