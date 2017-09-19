Українець Постол у наступному бою спробує повернути собі титул чемпіона світу WBC

Український боксер Віктор Постол після перемоги над Джамшідбеком Наджмітдіновим з Узбекистану в рамках боксерського вечора в Києві в наступному поєдинку спробує знову поборотися за титул чемпіона світу WBC. Про це повідомляє "Проспорт-ТСН".

"У рейтингу WBC я третій. Наступним суперником стане американець, лівша. Тому і сьогодні вибрали лівшу. 1 жовтня в Баку конференція WBС, і там стане відома дата", - заявив Постол.

Зазначимо, що наразі на вершині рейтингу WBC в категорії Постола є лише один небитий американець - 28-річний Ріджіс Прогрейс. Виходячи зі слів Постола, саме він буде наступним суперником українця.

Як повідомляв УНІАН, у поєдинку з Наджмітдіновим Віктор Постол здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому бою. Ця перемога дозволила Віктору повернутися до трійки кращих боксерів світу в першій напівсередній вазі.