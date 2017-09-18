Історичний бій Ломаченко - Рігондо відбудеться на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден"
18:24, 18 вересня 2017Бокс
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Поєдинок відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку.
Бій Ломаченко - Ригондо пройде в Нью-Йорку / instagram.com/trboxing
Історичний бій між двома олімпійськими чемпіонами українцем Василем Ломаченком та кубинцем Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку на рингу знаменитої арени Madison Sguare Garden.
Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Top Rank, зробивши відповідний пост в Instagram.
Поєдинок пройде в другій напівлегкій вазі (до 58,9 кг) і на його кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Ломаченко. Рігондо є володарем поясу WBA в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).
Бій буде транслюватися телеканалом ESPN.
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