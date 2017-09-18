Історичний бій Ломаченко - Рігондо відбудеться на знаменитій арені "Медісон Сквер Гарден"

Історичний бій між двома олімпійськими чемпіонами українцем Василем Ломаченком та кубинцем Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня в Нью-Йорку на рингу знаменитої арени Madison Sguare Garden.

Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Top Rank, зробивши відповідний пост в Instagram.

Поєдинок пройде в другій напівлегкій вазі (до 58,9 кг) і на його кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Ломаченко. Рігондо є володарем поясу WBA в другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

Бій буде транслюватися телеканалом ESPN.