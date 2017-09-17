Екс-чемпіон світу українець Постол насилу переміг узбецького боксера Наджмитдінова

У Києві завершився вечір боксу, головною подією якого став поєдинок колишнього чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктора Постола з боксером з Узбекистану Джамшидбеком Наджмитдіновим, повідомляє Чемпіонат.

У складному 10-раундовому бою перемогу здобув українець, при цьому побувавши у важкому нокдауні в п'ятому раунді. Рахунок суддівських записок— 97:92, 97:92, 98:92.

Ця зустріч стала для Постола першою з липня 2016 року, коли він втратив чемпіонський титул в бою з Теренсом Кроуфордом, поступившись тому одноголосним рішенням суддів.

Також в рамках цього вечора боксу Денис Берінчик переміг технічним нокаутом у 6-му раунді іспанця Ісмаеля Гарсію, а чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський здобув впевнену перемогу за очками в бою проти мексиканця Олександра Касареса