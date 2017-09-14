Холіфілд: Я хотів би побачити ще один бій Кличка

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд заявив, що хотів побачити ще один поєдинок Володимира Кличка до завершення кар'єри українця:

«Думаю, це добре, коли ти сам приймаєш рішення завершити кар'єру. Він був чемпіоном 10 років, і ніхто не міг побити його.

Якщо чесно, то я хотів би побачити від нього ще один бій. Але це не повинен був стати реванш проти Ентоні Джошуа. Я хотів би, щоб Кличко завершив кар'єру після перемоги, він міг перемогти.

Але коли ти приймаєш таке рішення, то воно повинно бути остаточним. Він зробив дуже багато великих речей за свою кар'єру. Він повинен увійти в Зал боксерської слави, як один з кращих боксерів», - цитує Холіфілда Xsport.