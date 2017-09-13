Ломаченко увійшов у четвірку кращих боксерів світу рейтингу "The Ring" незалежно від вагової категорії

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) піднявся на один рядок в рейтингу pound-for-pound за версією авторитетного американського журналу «The Ring», повідомляє SportArena.

Свою позицію в рейтингу Ломаченко поліпшив завдяки сенсаційного тайцу Срісакету Сор Руінгвісаі, який минулого тижня повторно розібрався з Романом Гонсалесом. Боксер з Нікарагуа, ще недавно вважався кращим боксером світу по системі P4P, після важкої поразки нокаутом вилетів з топ-10.

Тепер Ломаченка в авторитетному рейтингу випереджають тільки три боксера – чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Уорд, гегемон середнього дивізіону Геннадій Головкін і екс-абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд,

Дебютний тиждень в елітному рейтингу проводить чемпіон IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс, який нокаутував у травні іменитого британця Келла Брука.

Десятка найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії «THE RING»:

Андре Уорд (США, напівважка вага) – 106 тижнів у рейтингу

Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага) — 136

Теренс Кроуфорд (США, перша напівсередня вага) — 125

Василь Ломаченко (Україна, другий напівлегка вага) — 67

Гільєрмо Рігондо (Куба, другий найлегша вага) — 213

Сергій Ковальов (Росія, напівважка вага) — 132

Сауль Альварес (Мексика, перша середня вага) — 96

Майки Гарсія (США, напівлегка вага) — 7

Наоя Іноуе (Японія, другий найлегша вага) — 4

Еррол Спенс (США, напівсередня вага) — 1